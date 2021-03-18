Представитель Манижи прокомментировала проверку ее песни в СК

Представитель певицы Манижи Сангин (Manizha) прокомментировала жалобу, поступившую в Следственный комитет в связи с песней Russian Woman.

С этой композицией Манижа должна представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». «Продолжаем жить. И готовиться к праздникам», — цитирует представителя «РЕН ТВ».

Официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила, что обращение поступило и будет рассмотрено «в установленном законом порядке».

Известно, что к председателю СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания «Ветеранские вести». Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.