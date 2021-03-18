Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Женщина, которая заявила об этом в полицию, отметила, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года.

По ее словам, актер насиловал ее больше четырех часов, а также бил головой об стену и наносил другие физические увечья.

Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

Адвокат девушки Глория Оллред подчеркнула, что ее клиент передала в правоохранительные органы необходимую информацию. Полиция проводит проверку по данному факту. Адвокат сказала, что не планирует подавать иск в отношении Хаммера.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила», — говорится в переписке.

Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях, представлено не было. Сам актер назвал эти обвинения ложью.