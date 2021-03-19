«Скопинский маньяк» заявил о получении гонорара от Собчак

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов заявил о том, что команда телеведущей Ксении Собчак заплатила ему гонорар за съемки и оплатила мебель для квартиры.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова Мохова, он получил 50 тыс. руб. за съемки и 25 тыс. руб. на новую мебель для загородного дома.

При этом, уточняет Мохов, он не разговаривал с Собчак, с ней общался посредник — журналист по имени Лев.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее Собчак опровергла слухи о встрече со «скопинским маньяком».