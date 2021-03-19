Клип Манижи стал вторым по популярности на YouTube-канале «Евровидения»

Клип российской исполнительницы Манижи Сангин (Manizha) Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале «Евровидения» среди участников международного конкурса 2021 года, сообщает РИА «Новости».

На первом месте сейчас находится песня Loco Loco сербского коллектива Hurricane с 4,7 млн просмотров, у Манижи — 4,5 млн просмотров. При этом сербский ролик был опубликован 5 марта, а выступление Манижи — 10 марта.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее представительница Манижи прокомментировала жалобу, поступившую в Следственный комитет в связи с песней Russian Woman. Редакция издания «Ветеранские вести», составившая обращение, считает сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.