«Сокол и Зимний Солдат» получили рейтинг 97% на Rotten Tomatoes

Супергеройский сериал «Сокол и Зимний Солдат» получил рейтинг в 97% на портале Rotten Tomatoes после премьеры первого эпизода.

Критикам понравилась серия, и они оставляют положительные отзывы на «Сокола и Зимнего Солдата». »Энтони Маки и Себастиан Стэн доказали, что они могут и смешить, и вызывать подлинные эмоции», — пишет обозреватель ABC News Питер Трэверс. «Многообещающий старт сериала, который мог стать обычным симпатично поставленным боевиком об ударах и пиротехнике. Желание этого проекта донести до зрителя великие идеи делает сериал стоящим внимания», — отмечает Венли Ма из News.com.au.

По сюжету фильма, новый Капитан Америка в лице Сокола (Энтони Маки) должен спасти мир вместе с Зимним Солдатом (Себастиан Стэн). В сериале супергерои будут противостоять барону Гельмуту Земо, которого впервые показали в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Ранее сообщалось, что новый трейлер «Сокола и Зимнего солдата» за сутки набрал 3 млн просмотров.