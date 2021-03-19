Алексей Воробьев рассказал о съемках в роли молодого Путина

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о съемках в новом американском фильме, где он сыграл президента России Владимира Путина в молодости, сообщает «Собеседник».

«Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача», — сказал Воробьев в интервью.

Он добавил, что декорации в квартире, в которой он снимался вместе с лауреатом премии «Оскар» Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным Воробьевым. По его словам, в кино хотели передать «русский дух».

Дата выхода и название фильма пока неизвестны.

Ранее стало известно, что российский актер Алексей Воробьев вошел в ежегодный рейтинг «100 самых красивых лиц» издания TC Candler. Он занял 33-е место в списке, обогнав Киану Ривза и звезду фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнана.