Семья Оззи Осборна завела частную охрану после угроз убийством

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и его супруга Шерон наняли частную охрану после распространенных в их адрес угроз убийством. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, угрозы начали поступать после того, как супруга Осборна приняла участие в теледебатах с комиком Шерил Андервуд на тему расизма. Шерон Осборн выступила в защиту журналиста Пирса Моргана, который позволил себе резкие высказывания в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл.

Издание отмечает, что в адрес семьи Осборнов начало поступать множество негативных сообщений, в том числе с пожеланиями смерти.

Комментарии в соцсетях касаются как самих супругов, так и их детей, родителей и даже домашних питомцев. После этого супруга рок-музыканта отключила возможность оставлять комментарии в своих соцсетях. Звонки с угрозами также поступали на личный телефон Шерон.

Сотрудники частной охранной компании в течение недели окружают дом Осборнов в Лос-Анджелесе и следят за обстановкой вокруг.