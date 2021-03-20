Актер сериала «След» угрожал убийством инспектору ВАИ в центре Москвы

В Москве задержали актера Андрея Лаврова, который угрожал ножом инспектору военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Котельнической набережной. По словам собеседника агентства, Лавров подошел к инспектору ВАИ и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством.

Актер был задержан прибывшими на место полицейскими. В настоящее время он уже дал признательные показания.

44-лений Андрей Лавров известен по сериалу «След», где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры» и других.