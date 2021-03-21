Названы самые популярные поэты среди пользователей аудиокниг

Россия находится на первом месте в мире по прослушиванию поэзии. При этом стихи Александра Пушкина слушают больше всего в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис аудиокниг Storytel, который произвел подсчет в преддверии Всемирного дня поэзии.

По информации сервиса, пик прослушиваний поэзии наблюдался в карантинном 2020 году. «Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России», — сообщили в сервисе.

Отмечается, что Швеция находится на втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего. Тройку замкнула Дания. Четвертую строчку заняли Нидерланды, а пятую — Индия.

Из русскоязычных поэтов в России на втором месте по популярности оказался Александр Грибоедов. Третью строчку застолбил Сергей Есенин. В первой пятерке также есть Михаил Лермонтов и Вера Полозкова.

В топ-10 были включены Анна Ахматова, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Марина Цветаева, а также Владимир Маяковский.

При этом из зарубежной литературы в РФ предпочитают классику. Первое место осталось за Данте Алигьери. После него идут Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.

«Божественная комедия» Данте стала наиболее прослушиваемым произведением. Второе место занял »Евгений Онегин» Пушкина, третье — «Горе от ума» Александра Грибоедова. Также наиболее прослушиваемыми произведениями являются «Илиада» и «Одиссея» Гомера.