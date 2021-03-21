Китайский художник создал статуэтку Трампа в образе Будды

Китайский художник Хон Цзиньши создал керамическую статуэтку, изображающую бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды, передает ABC News.

Как рассказал в беседе с телеканалом сам автор, экс-глава Белого дома на некоторых видео выглядит всезнающим, в связи с чем он решил изобразить его «в состоянии всеведения, в котором его никто не сможет превзойти».

Он отметил, что данная фигурка очень миролюбивая. По словам Цзиньши, статуэтка Трампа-Будды и личность политика — крайние противоположности.

«Я думаю, что это сопоставление особенно интересно. Это конфликт», — сказал художник.

Он также подчеркнул, что не вкладывал политический подтекст в свою поделку.

Статуэтка медитирующего Трампа стала популярной в сети. Цзиньши продает фигурки двух размеров за $150 и $610. «Сделай свой бизнес снова великим!» — призвал под лотом художник.

При этом мужчине вынужден бороться с «пиратскими копиями» Трампа-Будды. Он также признался, что воспринимает это как форму лести.