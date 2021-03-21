Познер рассказал о состоянии после вакцинации «Спутником V»

Телеведущий Владимир Познер поделился личным опытом вакцинации от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я даже не заметил, что у меня была вакцинация. Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй», – рассказал журналист.

Он также привал всех сомневающихся «не делать глупость» и привиться от коронавируса.

«Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно», – подчеркнул Познер.

Ранее Познер рассказал, как избавиться от страха заболеть коронавирусом.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,4 млн случаев COVID-19, более 95 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.