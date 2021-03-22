«Называйте меня «он»: небинарная дочь Ефремова определилась с полом

Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна-Мария в эфире НТВ попросила обращаться к ней в мужском роде.

Определившийся с полом наследник артиста, ранее называвший себя небинарной персоной, появился в эфире программы «Звезды сошлись». «Называйте меня «он», меня зовут Аэм. Я определился, кем я себя ощущаю, и планирую скоро поменять паспорт. Это мое решение», — сказал он.

Он уточнил, что на новости о смене паспорта Михаил Ефремов отреагировал спокойно. Сейчас наследника Ефремова содержит крестная мама — актриса Рената Литвинова, ежемесячно выделяющая на содержание Аэма 40 тыс. руб.

В 2020 году дочь Михаила Ефремова изменила имя в соцсетях на мужское — наследник артиста попросил называть себя Аэмом Тиллмари.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.