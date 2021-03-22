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Новости культуры

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«Скопинский маньяк» показал Собчак свой бункер

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Телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала запись «Скопинский маньяк: разговор на свободе».

Героем передачи стал «скопинский маньяк» Виктор Мохов, недавно освободившийся после отбывания тюремного срока за похищение и насилие над несовершеннолетними девушками.

Виктор Мохов рассказал Собчак, что в тюрьме занимался уборкой помещений и не занимался «самокопаниями». «У девочек сейчас все хорошо, меня это радует», — сказал он телеведущей о своих жертвах, добавив, что считает себя хорошим человеком, который оступился. Кроме того, Мохов продемонстрировал Собчак бункер, в котором содержал девочек.

В записи передачи также приняла участие одна из жертв маньяка — Екатерина Мартынова.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что «скопинский маньяк» пытался продать СМИ подробности о своих преступлениях.

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