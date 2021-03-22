Собчак ответила на критику фильма о «скопинском маньяке»

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» ответила на критику своего документального фильма о «скопинском маньяке» Викторе Мохове.

Она попросила тех, кто осудит ее за интервью с державшим двух несовершеннолетних девочек в плену маньяком, «не морализаторствовать». «Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Куда более вдохновляющим примером являются художественные фильмы — давайте и их запретим!» — написала она, приведя в пример фильмы «Молчание ягнят», «Семь» и «Дом, который построил Джек».

Собчак уверена, что интервью с маньяком или фильм про него — это не форма комплимента. «И это не сугубо профессиональный журналистский вопрос: должен ли автор предоставлять слово преступнику? Это общечеловеческий вопрос. Должен ли врач спасать жизнь закоренелым преступникам? На мой взгляд, не просто должен, а обязан», — считает она.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Видео с интервью появилось на YouTube-канале Ксении Собчак 22 марта 2021 года. В видеоролике Мохов, в частности, шутит о своих жертвах и говорит, что «оступился».