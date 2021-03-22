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Режиссер Валерия Гай Германика, 2014 год Режиссер Валерия Гай Германика, 2014 год

Роднянский рассказал, когда выйдет сериал Гай Германики о маньяке

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Продюсер Александр Роднянский заявил о выходе семи новых сериалов, снятых его компаниями AR Content (Лос-Анджелес) и «Нон-Стоп Продакшн» (Москва) совместно с «КиноПоиск HD», сообщает РИА «Новости».

Первыми совместными проектами станут сериалы «Мерзлая земля» Гай Германики и «Хэдшот» Битокова. Кроме того, в стадии производства находится сериал о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody's Woman.

Сюжет «Мерзлой земли» основан на реальном журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии «Дорога в Аскиз». По словам авторов, «Мерзлая земля» — «абсолютно российская история», которая при этом является универсальной.

В свою очередь, «Хэдшот» — сериал о киберспорте и профессиональных геймерах, его главный герой — увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник.

Сериалы «Мерзлая земля» и «Хэдшот» выйдут на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» в 2022 году.

О выходе «Мерзлой земли» стало известно в ноябре 2020 года.

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