Глава Союза журналистов предложил запретить осужденным давать интервью

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев после фильма телеведущей Ксении Собчак о «скопинском маньяке» Викторе Мохове предложил законодательно запретить осужденным давать интервью в СМИ.

Он обратил внимание на то, что в США с 1977 года существует так называемый закон сына Сэма, запрещающий совершившим тяжелые преступления людям давать интервью и писать книги. «Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее популяризировать свою деятельность», — цитирует ТАСС интервью Соловьева радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, подчеркнул Соловьев, он считает интервью не журналистикой, а скандальным шоу-бизнесом.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Видео с интервью появилось на YouTube-канале Ксении Собчак 22 марта 2021 года. В видеоролике Мохов, в частности, шутит о своих жертвах и говорит, что «оступился».