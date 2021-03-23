Группа «Пасош» приостановила деятельность после обвинений в насилии

Группа «Пасош» объявила о приостановке деятельности. Это произошло после того, как бывшая девушка солиста группы Петара Мартича Анна Зосимова обвинила его в психологическом и физическом насилии.

Об этом решении рассказали в Instagram участники группы — барабанщик Гриша Драч и гитарист Кирилл Городний. «Я хочу жить в обществе, в котором на насилие не отвечают насилием, а люди без увиливания признают собственные ошибки и работают над ними», — написал Драч, добавив, что все важные решения участники принимали втроем, и пока согласия не будет достигнуто, группа работать не будет.

В свою очередь, Городний извинился перед музыкантами и менеджерами, втянутыми в скандал, и снял с себя обязанности сооснователя и соруководителя лейбла «Домашняя работа». Оба выразили поддержку Анне Зосимовой.

Кроме того, об уходе с должности менеджерки лейбла «Домашняя работа», который основал «Пасош», заявила Екатерина Пирогова. Она посетовала, что Мартич не принес Зосимовой искренних извинений.

Петар Мартич также высказался в Instagram, заявив, что видит историю своих отношений с Зосимовой не так, как она, однако просит у нее прощения за причиненную боль.

Московская группа «Пасош» существовала с 2014 года. Музыканты выпустили четыре студийных альбома.