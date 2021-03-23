Чиповская получит премию президента для молодых деятелей культуры

Актриса Анна Чиповская стала лауреаткой премии президента для молодых деятелей культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента России по культуре Владимира Толстого.

Как рассказал Толстой, Чиповская будет награждена за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино. «У нее, несмотря на молодой возраст, около 40 киноработ, много театральных, около 20 театральных ролей, среди которых много главных. Анну Чиповскую знают зрители», — поделился он.

Кроме того, лауреатом премии стал дирижер Димитрис Ботинис. Он будет награжден за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность. В номинации «За вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции» лауреатом премии стал композитор Эльмир Низамов, который несколько лет подряд номинировался на лауреатство этой премии, однако ему не хватало нескольких голосов.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, их размер составляет 5 млн руб.