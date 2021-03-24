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Новости культуры

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Актриса Вера Васильева Актриса Вера Васильева

Вера Васильева сделала прививку от коронавируса

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Народная артистка СССР Вера Васильева в беседе с РИА «Новости» рассказала, что сделала прививку от коронавируса.

По словам 95-летней актрисы, она чувствует себя хорошо, побочных эффектов от вакцины «Спутник V» она не почувствовала: у нее ничего не болело и не было температуры. «Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса», — сказала она.

Вера Васильева — звезда фильмов «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Карнавал». В 1948 году пришла в Московский академический театр сатиры, где сыграла больше 60 ролей и служит до сих пор.

Ранее 95-летний композитор Зацепин рассказал о перенесенном коронавирусе.

За минувшие сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции. Новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончался 401 пациент, полностью выздоровели 10 355 человек.

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