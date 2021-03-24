Актеры из «Бриджертонов» сыграют в «Ведьмаке»

Стриминговый сервис Netflix рассказал об актерах, которые присоединятся к съемкам во втором сезона фантастического сериала «Ведьмак», пишет The Hollywood Reporter.

Роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона «Хоббит». Роли Нэннеке и Риенса получили Аджоа Андох и Крис Фултон из «Бриджертонов». Также в «Ведьмаке» сыграют Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в 2022 году.

Ранее студии Fable Pictures и Sony Pictures Television, а также канал Channel 5 опубликовали первые фото темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит в роли второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора Анны Болейн.