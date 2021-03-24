Песков ответил на вопрос об интервью с преступниками

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, можно ли брать интервью у преступников.

Он отметил, что в Кремле знают, что вокруг этого вопроса ведется дискуссия. «Мы не можем принимать участие в этой дискуссии, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут люди общественных кругов, на нее можно будет ориентироваться политическим кругам», — сказал он.

Дискуссия вокруг возможности интервью с преступниками развернулась после того, как телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем YouTube-канале передачу о «скопинском маньяке» Викторе Мохове. В профильном комитете Госдумы поддержали идею запретить брать интервью у преступников.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее Собчак прокомментировала решение СК проверить «скопинского маньяка».