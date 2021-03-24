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Новости культуры

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Warner Music Group купила лейбл Zhara Music

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Концерн Warner Music Group купил инди-лейбл Zhara Music российского предпринимателя Эмина Агаларова и его партнера Бахтияра Алиева (Bahh Tee), сообщает Forbes со ссылкой на документ о закрытии сделки.

После покупки лейбл будет называться Atlantic Records Russia и будет российским подразделением американской звукозаписывающей компании Atlantic Records (входит в состав Warner Music).

Агаларов основал Zhara Music в июне 2018 года, лейбл работал с Моргенштерном, Slava Marlow, HammAli&Navai, ЛСП и др. Теперь под новым лейблом компания будет заниматься их продвижением за границей.

Бахтияр Алиев будет генеральным продюсером Atlantic Records Russia, а Эмин Агаларов займется другими бизнес-проектах, при этом оставаясь артистом Atlantic Records (под псевдонимом Emin). «Быть суперуспешным лейблом и стать частью еще большего игрока на мировой арене — это путь на еще большие результаты! Искренне верю, что все наши артисты будут взрывать», — написал Агаларов в Instagram.

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов станет осуществлять стратегическое руководство деятельностью нового лейбла.

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