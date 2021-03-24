Звезда «Сватов» ответила на вопрос о премьере седьмого сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю в комедийном сериале «Сваты», ответила на вопрос о съемках седьмого сезона проекта.

У себя в социальных сетях она призналась, что сезон еще не досняли. «Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете», — цитирует Кошмал РИА «Новости».

Она также опровергла слухи о том, что премьера седьмого сезона состоится 4 июня 2021 года.

В пятом и шестом сезонах Анна Кошмал воплотила на экране повзрослевшую внучку главных героев.

Сериал «Сваты» выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить новый сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов».