Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе, 30 января 2018 Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе, 30 января 2018

Цискаридзе пожаловался на харассмент в Большом театре

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Хореограф Николай Цискаридзе в интервью Василию Конову признался, что во время его работы в Большом театре артисты и артистки подвергались харассменту.

Он рассказал об уходе со сцены своей ученицы Анжелины Воронцовой, обвинившей бывшего худрука Сергея Филина в преследовании. Ее хореограф считает одной из самых одаренных танцовщиц из тех, кого ему пришлось видеть. По словам Цискаридзе, Филин якобы подошел к Николаю и попросил его «посоветовать, чтобы она совершила определенные вещи» ради дальнейшего успеха. Тогда Цискаридзе, по его словам, встал и ушел со словами: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно».

Ранее звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич поделилась историей о домогательстве, которое она пережила на заре своей карьеры. По ее словам, режиссер пригласил ее на кастинг к себе домой, где она подверглась домогательствам.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.