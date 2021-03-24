Первая участница «Евровидения» от России поддержала Манижу после травли певицы

Первая участница «Евровидения» от России Мария Кац, известная как Юдифь, осудила травлю певицы Манижи после ее победы в национальном отборе конкурса. Артистка, рассказала «Газете.Ru», что в свое время ее кандидатуру тоже подвергали критике и обсуждали национальное происхождение.

«Давить через Госдуму, давить через православные ценности – это, наверное, неправильно. У нас в стране живет огромное количество людей, у нас очень многоконфессиональное, многонациональное государство, и мы не можем с этим не считаться. В России ассоциируют себя с русской женщиной огромное количество узбечек, татарок, грузинок, русских, евреек. Манижа с двух лет в Москве, она себя ассоциирует с русской женщиной. Мне кажется, если уже выбор сделан – и выбор сделан на открытом голосовании, то тут уж нужно смотреть на регламент и правила отбора «Евровидения». Если речь идет о расшатывании национальных качелей – это очень плохо. Очень опасно и очень неправильно», – рассказала Юдифь.

При этом Юдифь признала, что ее не впечатлила конкурсная композиция Манижы, так как она «не показывает те таланты исполнительницы, которые у нее, бесспорно, есть».

После победы Манижи в национальном отборе на «Евровидение» пользователи Сети выразили недовольство. В частности, некоторых возмутило, что Россию на музыкальном конкурсе будет представлять певица родом из Таджикистана. Такими итогами голосования остались недовольны и некоторые российские политики. Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила, что певица не заслуживает того, чтобы представлять Россию на крупнейшем музыкальном конкурсе. Зампред Госдумы по культуре потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом. Кроме того, в Следственный комитет обратились представители информагентства «Ветеранские вести». Они попросили проверить песню «Russian woman», с которой певица выступит на «Евровидении», на возможное противоправное содержание.