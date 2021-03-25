Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Безруков получил премию Минобороны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Народный артист России Сергей Безруков получил премию Министерства обороны РФ в области культуры и искусства на торжественной церемонии в Центральном академическом театре Российской армии, сообщает «Российская газета».

Глава ведомства Сергей Шойгу вручал премию за 2019 и 2020 годы. «Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену», — сказал он.

Также в различных номинациях премию получили журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, актриса Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, ансамбль Черноморского флота и сотрудники Центрального музея Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Чиповская получит премию президента для молодых деятелей культуры.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.