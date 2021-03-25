Безруков получил премию Минобороны

Народный артист России Сергей Безруков получил премию Министерства обороны РФ в области культуры и искусства на торжественной церемонии в Центральном академическом театре Российской армии, сообщает «Российская газета».

Глава ведомства Сергей Шойгу вручал премию за 2019 и 2020 годы. «Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену», — сказал он.

Также в различных номинациях премию получили журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, актриса Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, ансамбль Черноморского флота и сотрудники Центрального музея Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Чиповская получит премию президента для молодых деятелей культуры.