Агранович ответил на вопрос об отношениях с коллективом «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович в беседе с «Известиями» ответил на вопрос об отношениях с коллективом московского театра.

Агранович, возглавивший театр в феврале 2021 года, отметил, что пока в отношении своего назначения чувствует «только большую ответственность».

Новость о непродлении контракта Кирилла Серебренникова, уточнил он, в театре восприняли с чувством боли и несправедливости. «Что касается моего здесь появления, я пока не готов разговаривать про это, потому что работаю почти месяц, разбираюсь со всем, пытаюсь понять, чем я могу быть здесь полезен. Чтобы понять, что же на самом деле произошло, должно пройти какое-то время. Отношения у меня пока замечательные со всеми», — подчеркнул Агранович.

В феврале 2021 года Кирилл Серебренников покинул пост худрука «Гоголь-центра». Новый художественный руководитель московского театра Алексей Агранович вступил в должность 26 февраля.