Женщины с суперспособностями борются с преступностью в трейлере «Невероятных»

«Амедиатека» представила второй локализованный трейлер сериала Джоса Уидона «Невероятные».

Действие сериала разворачивается в Лондоне викторианской эпохи. По сюжету, несколько женщин открывают в себе сверхъестественные способности и создают отряд для борьбы с преступлениями. Героини сталкиваются с непониманием и гонениями. Главные роли сыграли Анна Дэвлин и Лаура Доннелли. «Это остроумный коктейль из красочного экшена и философской драмы, который предлагает новый взгляд на супергероику», — говорят о «Невероятных» представители стримингового сервиса, а первые зрители трейлера в сети уже назвали проект «Людьми Х в викторианской эпохе».

Премьера сериала HBO состоится 12 апреля.

Ранее в сети появился первый трейлер нового фильма от Netflix под названием «Дальний космос» с Анной Кендрик. Кинолента будет посвящена теме освоения Марса. По сюжету, к основному экипажу космического корабля присоединяется инженер, который попал туда случайно.