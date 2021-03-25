Rammstein отменили стадионный тур из-за коронавируса

Немецкая группа Rammstein отменила стадионный тур по Европе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом артисты сообщили в Facebook. «Из-за ожидаемых запретов и ограничений, связанных с COVID-19 Rammstein вынуждены отложить запланированный тур снова», — написали музыканты, отметив, что расстроены таким решением, но считают его неизбежным.

Концерты должны пройти в 2022 году. Шоу в Белфасте будет отменено полностью, деньги за них вернут.

Паузу группа хочет использовать для работы над новыми песнями.

В конце марта 2020 года немецкие СМИ сообщила о том, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн якобы заболел коронавирусом. Позже информация была опровергнута, однако известно, что музыкант находился в больнице.

Ранее российская певица Лолита Милявская вспомнила, как Тилль Линдеманн спас ей жизнь. Он, по ее словам, помог ей избежать удара током на сцене.