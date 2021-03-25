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Новости культуры

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Бертран Тавернье Бертран Тавернье

Умер режиссер Бертран Тавернье

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Режиссер Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни, сообщает La Croix .

Смерть режиссера подтвердили в Институте Люмьер. «Супруга Сара, дети Нильс и Тиффани, внуки, Институт Люмьера и Тьерри Фремо с грустью и болью сообщают вам об уходе из жизни Бертрана Тавернье», — рассказали в организации.

Бертран Тавернье снял около тридцати фильмов, среди которых «Прямой репортаж о смерти», «Безупречная репутация», «Полночный джаз», «Жизнь и ничего больше». Последний фильм, «Набережная Орсе», Тавернье снял в 2013 году. Был президентом Института Люмьер — организации, базирующейся в Лионе и занимающейся продвижением и сохранением французского кинематографа.

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