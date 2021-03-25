Путин побывал в новом здании Детского музыкального театра в Москве

Президент России Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя (ДМТЮА) в Москве, сообщают на сайте пресс-службы главы государства.

Для президента провели экскурсию основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров и главный балетмейстер Майрбек Матаев. Государственному лидеру, активно интересовавшемуся ходом строительства театра, показали учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию проекта реконструкции.

Федоров подробно рассказал Путину о том, как велась работа.

«У нас были большие споры, потому что в начале предлагали три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Говорили, что это очень современно. Но я сказал, что это все-таки детский театр», — рассказал художественный руководитель ДМТЮА президенту.

Также Путин осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения, побывал в зрительном зале, где ему показали видео о работе театра.