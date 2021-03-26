Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Основатель рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет в Подмосковье, рассказал в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий.

По словам Троицкого, Липницкий умер 25 марта. «Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе», — сообщил он. » Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет», — добавил Троицкий.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».