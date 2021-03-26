«У меня есть два клона»: Катя Лель рассказала о встрече с НЛО в Москве

Певица Катя Лель в новом интервью рассказала о встрече с инопланетянами в центре Москвы.

По ее словам, она регулярно встречается с неопознанными летающими объектами и недавно видела один из окна своего дома. «Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо», — цитирует Катю Лель сайт kp.ru.

Лель убеждена, что у нее были изъяты зубы для генетических экспериментов. «Говорят, у меня есть два клона на разных планетах...» — призналась она.

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. Она утверждала, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на инопланетный корабль и лишили зубов.

Позже она публиковала видеозаписи с якобы запечатленными НЛО у себя в социальных сетях. Светящиеся объекты в небе она сняла из номера отеля в Кисловодске, где находилась вместе с дочерью.