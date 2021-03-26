Бузинную палочку Гарри Поттера и шлем Штурмовика выставили на торги в Мюнхене

На аукционе в Мюнхенской галерее появится известный голливудский реквизит. Об этом сообщает Abendzeitung.

Среди товаров, которые можно будет купить, оказались молот Тора из финальной части «Мстителей», рука Железного человека, кусок криптонита из фильма «Возвращение Супермена», а также когти Росомахи и маска Бэтмена.

Самым дорогим атрибутом стал шлем Штурмовика из киносаги «Звездные войны», стартовая цена которого оценивается в €90 — €120 тыс. Однако больше всего интерес привлекает бузинная палочка Гарри Поттера, которая участвовала в съемках обеих частей «Даров смерти».

Заявки на торги, которые должны начаться в пятницу, 26 марта, подали свыше тысячи человек.