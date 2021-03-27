В работе экс-адвоката Ефремова признали нарушения этики

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга нашла нарушения в работе бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

По словам собеседника агентства, квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алешкина и нашла в его работе нарушения этики и закона об адвокатуре.

«Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», — уточнил источник.

Ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату с обвинениями в адрес Алешкина. Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации. Кроме того, по мнению Ефремова, Алешкин убедил его в том, что будет заниматься только вопросом помилования и обманным путем заключил договор, после чего участвовал в суде кассационной инстанции.

После этого в отношении Алешкина возбудили дисциплинарное дело.

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.