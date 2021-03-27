Ушла из жизни знаменитая детская писательница Беверли Клири

В США скончалась детская писательница Беверли Клири. Об этом в Twitter сообщило издательство Harper Collins.

Клири умерла 25 марта в возрасте 104 лет в городе Кармел в штате Калифорния, где она жила с 1960-х годов.

Соболезнование в связи с уходом из жизни писательницы выразила первая леди США Джилл Байден.

«Покойся с миром, Клири. Миллионы девочек представляли себя Рамоной Куимби. Спасибо тебе», — написала она в Twitter.

Первая книга писательницы «Генри Хаггинс» была издана в 1950 году. Ее самыми известными персонажами считаются Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собака Рибзи, а также мышонок Ральф. Всего она опубликовала более 30 произведений. Книги Клири были переведены на 29 языков и проданы общим тиражом в более 85 миллионов экземпляров.