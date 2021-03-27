Грабители похитили со складов в Лос-Анджелесе вещи Бейонсе на $1 млн

Грабители похитили со складов в Лос-Анджелесе вещи RnB-певицы Бейонсе на общую сумму в $1 млн. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестные дважды в марте проникли в складские помещения, где хранились вещи американской певицы.

По данным портала, склады арендовала продюсерская компания Parkwood Entertainment, но все содержимое принадлежало самой Бейонсе.

Грабители утащили дорогие сумочки и платья артистки. Кроме того, они похитили вещи ее стилиста, которые также находились в этом складском комплексе.

В настоящее время расследование продолжается, полиция устанавливает личности злоумышленников.