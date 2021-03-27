Найдено тело утонувшего в Москве-реке основателя группы «Звуки Му»

В Подмосковье нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело музыканта найдено», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее сообщалось, что поиски тела Липницкого приостановлены до 27 марта.

25 марта музыкант провалился под лед и утонул во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы. По словам его супруги, 68-летний Липницкий ушел под лед вместе со своей собакой.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».