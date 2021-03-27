В Москве началась «Ночь театров»

В Москве началась ежегодная акция «Ночь театров». Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, детская программа уже подошла к концу.

«Сейчас в театре Немировича-Данченко идет концерт для врачей и волонтеров. Всего пришли около 1 тыс. волонтеров и медицинских работников. Так что акция стартовала», — сказал Кибовский.

Он напомнил, что акция проходит уже в девятый раз. В эту ночь пройдут 170 мероприятий на 130 площадках. Акция проходит в двух форматах: онлайн и офлайн.

Прийти на представление можно только в масках и перчатках, также нужно соблюдать социальную дистанцию. В театрах могут быть заполнены не больше половины мест.

Ранее президент России Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя (ДМТЮА) в Москве.