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Новости культуры

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Бывшего адвоката Ефремова Алешкина могут лишить статуса на два года

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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрит предложение о лишении на два года адвокатского статуса бывшего защитника осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

«Заседание совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга состоится в середине апреля, будет рассмотрен вопрос о дисциплинарном наказании Алешкина в виде лишения адвокатского статуса сроком на два года», — сказал источник.

25 марта квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга признала нарушения этики в работе Алешкина.

Ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату с обвинениями в адрес Алешкина. Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации. Кроме того, по мнению Ефремова, Алешкин убедил его в том, что будет заниматься только вопросом помилования и обманным путем заключил договор, после чего участвовал в суде кассационной инстанции.

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

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