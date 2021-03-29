Тело Всеволода Хабарова нашли через месяц после смерти

Сценарист Лариса Бравицкая в Facebook рассказала о смерти актера театра и кино, каскадера Всеволода Хабарова.

По словам Бравицкой, тело Хабарова больше месяца пролежало в квартире. «Человек всегда один. Он приходит в этот мир один и уходит из него один. Это в течение жизни у него складывается иллюзия, что он не одинок», — прокомментировала обстоятельства его смерти она.

Бравицкая напомнила, что Всеволод Хабаров сопровождал режиссера Андрея Ростоцкого во время роковой прогулки по скалам, когда Ростоцкий сорвался и погиб. В это время Хабаров спускался по другой тропе. «После трагического ухода Андрея вокруг Севы образовалась зияющая пустота, которую за все эти годы так никто и не смог заполнить. Я знала, что Сева где-то преподавал, был женат, родилась дочь», — рассказала она.

Хабаров играл в фильмах «Зверобой», «Мужская компания», «Аварийное состояние» и др.