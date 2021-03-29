Выступавшая в образе Солнца Марина Кравец покинула «Маску»

Звезда Comedy Club Марина Кравец скрывалась под маской Солнца и выбыла из шоу «Маска», сообщает НТВ.

Члены жюри Александр Ревва и Тимур Родригез узнали ее, а Филипп Киркоров был уверен, что в костюме Солнца выступала Анастасия Стоцкая. «Для меня этот проект открыл вас. Почему до сих пор нет альбома? Может быть, в следующем году на «Евровидение» от России, а?» — предложил ей удивленный Киркоров.

Кравец ответила, что не против выступления на международном конкурсе, если сделает шенгенскую визу. Позже в беседе с Teleprogramma.pro Кравец призналась, что скрывала свое участие в шоу даже от мужа-продюсера. «Было очень забавно слышать их предположения в процессе просмотра шоу. И когда жюри выдвигали версию с моим именем, было несколько некомфортно изображать удивление. Особенно на реплики: «Ой! Тебя назвали!» — «Серьезно? Вот они смешные, эти члены жюри!» — рассказала звезда.

В прошлом выпуске шоу покинула Розовая Пантера — в этом образе выступала Ольга Бузова. Позже поклонники проекта предположили, что следующим шоу покинет Единорог.