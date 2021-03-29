МИД Украины обвинил РФ в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

Министерство иностранных дел Украины обвинило Российскую Федерацию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В МИД Украины упрекнули Россию в «манипулятивных и дерзких посягательствах» на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко, а также отметили, что «национальная самоидентификация Кобзаря, борца за национальное и духовное возрождение Украины», не вызывает никаких сомнений. «МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее на Украине в селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Это не первый случай, когда памятник Шевченко становится целью вандализма. В 2016 году бронзовый памятник находился в селе Шевченково Черкасской области, но 18 августа он бесследно исчез, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. До этого памятник находился в Симферополе, где его разрисовали в цвета украинского флага.

Поэт и художник Тарас Шевченко прожил 47 лет, в том числе 27 — на территории современной России.