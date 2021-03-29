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Новости культуры

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Киностудия имени Горького показала первую после возрождения подростковую драму

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Премьера первой подростковой драмы возрожденной Киностудии им. М. Горького состоялась 26 марта эксклюзивно на видеосервисе Start.

Главную роль в фильме Марии Кравченко «Светлячок» исполнила студентка первого курса ВГИКа Арина Федорова, которая ради дебюта в большом кино актриса согласилась побриться налысо. Она сыграла девочку, которая переехала из деревни в город и пошла в новую «элитную» школу, где столкнулась с романтической драмой и подростковой жестокостью. «Для меня это история о борьбе за то, чтобы остаться человеком, сохранив в себе все самое ценное, важное и неделимое. У каждого из нас есть своя «зона отчуждения», в которой мы либо сталкеры, либо жертвы. Нашей героине шестнадцать, она из «зоны отчуждения». Она – Светлячок. И она борец», — говорит Кравченко, называя Федорову «неземной» артисткой.

Важное значение для сюжета имеет персонаж пожилой актрисы в инвалидном кресле, которую сыграла 74-летняя советская и российская артистка Ёла Санько. «Я могла бы и не сыграть эту роль, потому что очень боюсь играть героинь с ограничениями физических возможностей. Поначалу даже предлагала вместо коляски взять костыли. Но я просто не знала, как ей потом предстоит танцевать!», – призналась Санько.

Создатели картины сравнивают новый фильм с хитами советского кинематографа «Вам и не снилось…», «Костяника. Время лета» и современными фильмами «Трудные подростки», «Новенький» и «14+».

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