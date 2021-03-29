Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал о решении завести третьего ребенка в Instagram.

Недавно сына Шепелеву родила его избранница — дизайнер Екатерина Тулупова. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений, Шепелев воспитывает сына от покойной певицы Жанны Фриске. «Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде «почему бы и нет». Возможно, Катя считает иначе. Это произошло само собой, очень естественно», — признался он.

По словам Шепелева, уже имея опыт родительства, они с Тулуповой были рады пережить его вновь. «Спустя месяцы глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней беззаботностью ее «да» стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость — решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца», — написал он, поблагодарив Екатерину за рождение малыша.

О пополнении в семье телеведущего стало известно 26 марта.