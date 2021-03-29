Ксения Собчак предрекла смерть КВН

Телеведущая Ксения Собчак во время YouTube-шоу Comment Out критически высказалась о юмористической передаче «Клуб веселых и находчивых» (КВН), выходящей на Первом канале.

Собчак поделилась с Владимиром Маркони мнением, что формат шоу устарел, и новые выпуски КВН не справляются с тем, чтобы быть «зеркалом происходящего в стране». «КВН вообще умрет», — сделала прогноз Ксения Собчак, предположив, что передача прекратит существование, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов запустит новый юмористический проект — якобы аналог «Клуба веселых и находчивых».

В свою очередь, Маркони не согласился с телеведущей. Он считает, что и современные выпуски шоу актуальны, однако актуальность, по его мнению, не должна отражаться в каждом номере юмористов.

Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ на интервью телеведущей Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек.