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Новости культуры

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Аните Цой присвоили звание народной артистки России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Народного артиста России певице Аните Цой. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации»... Цой Аните Сергеевне — артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в указе.

Согласно документу, такого почетного звания были также удостоены руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артистка Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нина Дворжецкая и артист Андрей Ильин, который служит в театре имени Евгения Вахтангова.

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