СМИ: Ходченкову могут отправить на операцию ради роли в фильме на МКС

Российская актриса Светлана Ходченкова может сделать операцию на ЛОР-органы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Издание отмечает, что актриса стала участницей отбора для съемок первого фильма на Международной космической станции. Имена других участниц отбора пока неизвестны. В рамках отбора медики порекомендовали сделать ей операцию после соответствующих консультаций с отоларингологом.

Специалисты отметили, что причиной такого направления могла стать необходимость в удалении гланд или аденоидов, поскольку они могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС. Кроме того, операция может быть назначена из-за гайморита. Лечить заболевание, которое может усилиться из-за набора высоты, советуют как космонавтам, так и летчикам.

По данным издания, после медосмотра оставшиеся претендентки на роль пройдут испытание центрифугой, в невесомости, а после должны будут провести несколько суток в замкнутом пространстве.

Ранее стало известно, что актрису и режиссера фильма о космосе отправят на МКС 20 сентября.