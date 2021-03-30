Обвиненный в насилии Арми Хаммер потерял роль «Шпионе на миллиард долларов»

Актер Арми Хаммер потерял в фильме Аммы Асанте «Шпион на миллиард долларов» на фоне обвинений в изнасиловании, передает Variety со ссылкой на собственный источник.

В картине о Холодной войне он должен был играть с Мадсом Миккельсеном. Режиссер и киностудия Walden Media отказались комментировать уход Хаммера из проекта.

Это был последний проект в расписании Хаммера, уже лишившегося ролей в сериале «Предложение» и фильме «Свадьба с дробовиком».

Ранее женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.

В марте стало известно о том, что на фоне слухов о насилии Хаммер завел себе новую девушку.