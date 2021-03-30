В Голливуде займутся ремейком российского «Спутника»

Голливудские студии Village Roadshow и 6th and Idaho примут участие в съемках ремейка российского триллера «Спутник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

Кроме того, ремейк будут снимать студии «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film. Как напоминает продюсер картины Федор Бондарчук, сыгравший в фильме Егора Абраменко одну из главных ролей, «Спутник» стал первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах. «Во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире», — говорит он.

Исполнительный вице-президент по художественным фильмам Village Roadshow Джиллиан Апельбаум уверена, что англоязычная аудитория поймет «Спутник», а сюжет триллера покажется захватывающим людям во всем мире.

Международная премьера фильма «Спутник» прошла на фестивале Tribeca Film Festival, российская состоялась в апреле 2020 года, вышла она в прокат и в Северной Америке. Также «Спутник» вошел в лонг-лист «Золотого глобуса».